Fred Machado fue declarado culpable en Estados Unidos: el empresario aguarda la pena

El empresario Federico "Fred" Machado, vinculado con el exlegislador libertario José Luis Espert, fue declarado culpable por el Tribunal Federal de Texas de manera formal por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

El juez federal Amos L. Mazzant III firmó la orden, luego de haber tomado la recomendación realizada el 18 de mayo por el magistrado Don Bush, después de que “Fred” Machado asumiera la responsabilidad en el transcurso de una audiencia donde confirmó haber cometido los delitos que se le asignan.

A partir de allí, el punto clave se centró en la pena que deberá cumplir, aún no resuelta.

Aconsejado por sus abogados, en su ingreso a los Estados Unidos, Machado se había declarado “no culpable”; luego modificó su estrategia a fin de poder negociar un acuerdo con la fiscalía federal, en el cual el argentino aceptó el hecho de haber atraído millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones, los cuales nunca estuvieron disponibles para ser vendidos y que, desde Florida y a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controlaba Machado apoyándose en una sociedad de Oklahoma City.

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De esta forma, logró reunir millones de dólares mediante operaciones que nunca se concretaron por las operaciones con aviones que jamás fueron entregados.

A su vez, representada por Heather Rattan, la Fiscalía Federal, como parte del acuerdo de culpabilidad de Machado, retiró el cargo por narcotráfico internacional. En consecuencia, Machado se declaró culpable por los dos delitos que cuentan con penas de hasta 20 años de prisión. También suman multas y el decomiso de bienes.

Otra parte del acuerdo también tiene injerencia en Argentina, ya que la fiscalía de Texas incorporó la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert como prueba que fue registrada a través del Bank of America.

La misma está vinculada a un avión cuya matrícula es N28FM y que Machado usaba para volar a la Argentina. En el país, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, investiga tal operación dentro de una causa en la que Espert está imputado por lavado de dinero.

En este contexto, mientras en Texas la Justicia todavía no define la sentencia, el equipo de “Fred” Machado trabaja para que el tribunal contabilice el tiempo que el argentino cumplió no solo en una cárcel privada de Oklahoma, sino también durante los cuatro años en los que cumplió la prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma tras ser detenido en el año 2021 en Bariloche. (con información de NA)