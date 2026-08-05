Quirno: “Mantendremos todos los canales de diálogo abiertos con Brasil”

El canciller Pablo Quirno dijo que el Gobierno argentino mantendrá “todos los canales de diálogo abiertos” con Brasil, a pesar de la crisis diplomática que afecta a ambos países.

“Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos. Tenemos un montón de temas en común, temas de seguridad, tenemos acuerdos sobre seguridad nuclear. Todo eso se mantiene sin problemas. La parte comercial también”, afirmó Quirno.

El gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y le pidió al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que regresara al país después del cruce de descalificaciones entre Javier Milei y Lula de las últimas semanas.

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Milei calificó varias veces a Lula de “ladrón” y “corrupto” tanto en la Argentina como en Brasil, cuando asistió en San Pablo al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Quirno se refirió al viaje pastoral del papa León XIV a la Argentina y a la crisis diplomática abierta con Brasil.

Sobre el conflicto con el gobierno de Luiz Lula da Silva, Quirno afirmó: “Nosotros lamentanos que unilateralmente Brasil haya tomado esta decision, pero para pelearse hacen faltan dos y nosotros no vamos a pelear”.

"La relación cambia en la simbiologia, en la percepción, en la frecuencia del diálogo, pero tenemos que trabajar para que eso tenga el menor impacto posible y en eso van a contar con nosotros siempre”, aseguró.

También reiteró su disconformidad con la decisión de Brasil de dejar los vínculos bilaterales a nivel de encargados de negocios.

“Creemos que las diferencias ideológicas no tienen que generar incidentes diplomáticos. Hay varios ejemplos en los últimos tres años en los cuales Argentina ha recibido este tipo de agravios en los cuales no se ha llevado a incidentes diplomáticos”, indicó.

Al respecto, señaló el incidente que terminó con la representación brasileña de los intereses argentinos en Venezuela.

“A los tres dias de que (Nicolás) Maduro fue retirado de Venezuela (el 3 de enero pasado en una acción militar estadounidense), Brasil representaba nuestros intereses y 72 horas después, teniendo Argentina ciudadanos presos politicos, nos dijo de un dia para el otro ´vamos a dejar de reprentar a la embajada´ y nos dejó solos", remarcó.

Además, recordó que Lula “quería que el candidato (Sergio) Massa ganara las elecciones del 2023″ y mencionó la visita del presidente brasileño a Cristina Kirchner “antes de la elección de 2025″.

“No hay una cuestión de que hay uno solo que está haciendo estas cosas. (Brasil) está teniendo incidentes con Paraguay (por declaraciones de Lula sobre la Guerra de la Triple Alianza) y Estados Unidos, y eso es parte del reflejo del cambio de tendencia en la región”, sostuvo.

Al seguir este hilo, Quirno mencionó que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó de “payaso” a Milei.

“Entramos en una cuestión de forma más que de fondo. Lo tomamos como parte del fragor de la lucha electoral y no escalamos” el conflicto, indicó.

El canciller aseguró que “miembros del gabinete de Lula realizaron insultos al presidente argentino y nuestra reacción fue entenderla en el contexto de diferencias ideológicas. Eso no tiene que pasar a los Estados”, dijo.

Qué va a pasar con el embajador argentino en Brasilia

Además, Quirno confirmó que el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresará próximamente al país.

“Logísticamente no sé como es. Va a regresar prontamente. No se cuando, pero en estos días va a estar regresando”, confirmó.

Finalmente, dijo que “acá nadie es inocente. Hace años que están sucediendo cosas entre Brasil y la Argentina subterráneamente y hay momentos en que se llegan al fragor electoral y se hacen más explícitos los comentarios”, señaló.

“Milei está liderando este cambio en la región y lo que tenemos que hacer es defenderlo porque la oposición a estas ideas son las que quieren que fracasemos y parte de esta posición esta localizada” en el gobierno de Lula, concluyó.