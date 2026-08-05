Mucho antes de ser León XIV: cómo fueron los dos viajes de Robert Prevost a la Argentina

Antes de confirmarse la noticia de la visita apostólica que lo llevará a la Argentina, Robert Francis Prevost, el futuro papa León XIV, estuvo en al menos dos oportunidades en el país mientras se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó entre 2001 y 2013.

Su primer viaje tuvo lugar en agosto de 2004. Prevost permaneció alrededor de dos semanas en el marco de una visita institucional a las comunidades agustinas del país. La agenda comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde participó del Congreso Agustiniano de Teología e inauguró la Biblioteca Agustiniana, situada sobre la avenida Nazca, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.

La apertura estuvo a cargo del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic, mientras que Prevost cerró una de las jornadas con una exposición titulada “Los agustinos y el estudio de la patrología”.

La actividad concluyó con una misa celebrada en la parroquia San Agustín, en el barrio porteño de Recoleta, presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, futuro papa Francisco.

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Durante ese viaje y como parte de las visitas que realizaba a las comunidades de la Orden de San Agustín, Prevost recorrió las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza, donde mantuvo encuentros con sacerdotes, religiosos y fieles, y celebró misas.

En 2013, Prevost, como superior general de la congregación, regresó a la Argentina para participar de la ordenación de monseñor Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata. Bochatey compartía una estrecha relación con Prevost dentro de la Orden de San Agustín desde sus años de formación en Roma.

En su regreso al país, ya como jefe de la Iglesia Católica, León XIV permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Perú. (NA)