Una mujer denunció que a su hijo lo intentaron interceptar al salir de la escuela

En la calle Rincón al 3.000 se produjo parte de la secuencia que investiga la Policía.

La Policía inició una investigación de oficio, a partir de una publicación en redes sociales, para tratar de esclarecer una situación que vivió un adolescente de 13 años, el martes pasado, por la tarde, al salir de la escuela.

Personal de la comisaría Cuarta, a partir de lo que difundió Alejandra, la madre del menor, a través de Facebook, se contactó con la familia en la tarde de ayer e inició un sumario, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.

El hecho se registró el martes, entre las 17.35 y las 18.10, una vez que el hijo de la mujer se retiró de una escuela en Grünbein y se dirigía a pie hacia su domicilio.

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En esas circunstancias, según el relato del joven, una camioneta 4x4 gris, de modelo nuevo, comenzó a seguirlo, en un momento hizo una maniobra como de encierro y el chico pudo escapar y esconderse entre los monoblocks del Rosendo López.

"Mi hijo se esconde en el Rosendo y espera, cuando sale, la camioneta lo esperaba sobre la ruta, en Rincón al 3.200", agregó Alejandra en el posteo.

El vehículo estaba al mando de un hombre "morocho con barba", de unos 40 años, quien "lo miraba en todo momento, sin hablarle ni hacerle seña alguna", indicaron fuentes policiales acerca del testimonio de Alejandra.

"La camioneta llevaba una caja de madera verde en la cajuela", agregó la madre.

Se aclaró que el chico no pudo aportar ningún detalle sobre la patente del vehículo, pero que actualmente se analizan distintas cámaras, tanto privadas como del Centro Único de Monitoreo (CeUM), para tratar de localizar el vehículo.

También se informó que al menos hasta el momento no hay denuncias de ningún caso similar que haya involucrado a otro estudiante.

Desde la Policía se aclaró que ante este tipo de hechos siempre es importante formular de inmediato la denuncia al 911 o ante cualquier dependencia de la fuerza.