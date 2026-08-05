Filman a un menor robando medidores de agua en el barrio 5 de Abril

Entre el martes y el miércoles, el barrio 5 de Abril vivió varias horas problemáticas, luego de que el frente de varias casas apareciera inundado por razones desconocidas. Tras una rápida revisión, los vecinos se dieron cuenta de que les faltaba el medidor de agua.

A todo esto, a algunos vecinos les rompieron el medidor y a otro se lo desarmaron, pero no se lo llevaron porque era de plástico.

En la jornada del martes, el hecho se dio en un sector ubicado en cercanías de Brown y Siches, mientras que el miércoles ocurrió lo mismo, esta vez sobre el boulevard José Avenente.

La explicación que daban los damnificados era similar en todos los casos: en un momento del día dejaban de tener agua corriente y, cuando salían a la calle, se encontraban con un charco de grandes proporciones en la vereda de su casa. Algunos, incluso, llegaron a comunicarse con ABSA para ver qué ocurría.

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La explicación llegaba a los pocos minutos cuando, en medio de una calzada inundada, encontraban el motivo de su falta de líquido: no tenían el medidor, por lo que el agua dejaba de ingresar a la vivienda y se vertía por la vereda y la calle.

El martes, la solución llegó luego de que la prestataria del servicio repusiera los medidores, entendiendo que la situación era de urgencia y que no era responsabilidad de los frentistas lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, en la tarde del miércoles, grande fue la sorpresa de un vecino cuando encontró la verdadera razón de lo que pasaba: al observar sus cámaras de seguridad, vio a un adolescente (de entre 13 y 15 años) abriendo las tapas de los medidores e incluso manipulando uno de ellos para robarlo, algo que finalmente hizo.

Por el momento, los vecinos no hicieron la denuncia correspondiente ante la Justicia, aunque sí piensan hacer un escrache en redes sociales. Además, el adolescente no fue identificado por los vecinos.