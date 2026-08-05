Robaron una bomba de agua en una escuela primaria de Cerri

Desconocidos ingresaron durante el fin de semana a un establecimiento educativo de General Daniel Cerri y sustrajeron una bomba de agua que recientemente había sido colocada.

El hecho se produjo en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 10, ubicada en Pernici y Gurruchaga.

Fuentes consultadas señalaron que el artefacto era utilizado para dotar de agua a los baños de los docentes de la institución.

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"Se había roto antes del receso invernal y durante las vacaciones el Consejo Escolar había autorizado la compra de una nueva, por lo que el proveedor aprovechó ese momento para instalarla", explicaron.

Detallaron que anteayer el profesional concurrió al colegio para revisarla y descubrió lo sucedido.

Describieron que los ladrones ingresaron por el sector trasero y violentaron el candado del cuarto donde estaba colocada la bomba.

También mencionaron que en el patio de la escuela hallaron un cuchillo que habrían utilizado los delincuentes.

Desde el establecimiento refirieron que la actividad es normal y destacaron la predisposición del plante de docentes y auxiliares para hacer frente a las complicaciones provocadas por lo sucedido.

Agregaron que se encuentran realizando gestiones para determinar si el seguro podría cubrir parte de los costos de reposición del artefacto.

Vecinos de ese sector de la localidad cerrense, que no cuenta con agua de red, refirieron en redes sociales que también sufrieron la sustracción de este tipo de elementos.

El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes se encuentran investigando lo ocurrido.