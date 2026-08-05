Villa Nocito: detienen a un hombre investigado por narcomenudeo

Quedó detenido hoy un hombre que venía siendo investigado, desde hace algunos meses, por comercio de drogas en la zona de Villa Nocito.

Se lo identificó como Eber Walter Manuel Caseres, de 37 años, cuyo domicilio, en Manuel Molina 2.135, había sido allanado el 29 de marzo pasado, por orden judicial.

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La causa se inició cuando la Policía interceptó a Caseres en la vía pública de Inglaterra y Río Atuel, encontrando en su poder casi 42 gramos de marihuana fraccionada en 33 envoltorios.

La causa, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, avanzó con el análisis de su teléfono celular, de cuyo contenido se pudo confirmar que el hombre "comercializaba y distribuía dosis fraccionadas", según comunicó la comisaría Quinta, a cargo del procedimiento.

En consecuencia, hoy se dispuso su detención, la cual se llevó a cabo sobre las 10.30 en su vivienda.

Caseres quedó a disposición del fiscal Del Cero y el Juzgado de Garantías N° 4.