Susbielles sale de licencia y asume Álvaro Díaz como intendente interino

Por primera vez desde su asunción en diciembre de 2023, el intendente Federico Susbielles se tomará licencia de su cargo. La solicitud fue aprobada el mes pasado por el Concejo Deliberante y comenzará a regir mañana jueves, con una duración de 7 días.

En su lugar asumirá como jefe comunal interino el primer concejal de la lista por la cual ganó la intendencia. En este caso, se trata del jefe de bloque de ediles oficialistas, Álvaro Díaz.

Cuando la máxima autoridad municipal se ausenta por más de 5 días hábiles debe pedir autorización al Concejo, paso administrativo que se cumplió en la última sesión ordinaria del cuerpo deliberativo.

No se informó cuál será el destino de Susbielles, pero se espera que retome funciones a fines de la semana próxima.

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Díaz es un abogado de 36 años, fue director del Pami local y trabaja junto a Susbielles desde hace más de 15 años. De hecho, forma parte de su mesa chica política.

Como concejal, conduce la bancada peronista y a pesar de ser minoría logró que salieran adelante diversos proyectos clave del Ejecutivo durante estos años. Entre ellos, la modificación de cálculo de las tasas municipales o la aprobación de un aporte diferencial de las grandes industrias locales para obras hidráulicas.