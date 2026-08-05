Por trabajos de ABSA, un sector de Bahía no tendrá agua este jueves

ABSA informó que mañana, jueves 6, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos —si las condiciones climáticas lo permiten— se realizarán en la intersección de Almafuerte y Moreno, por lo que deberá afectarse el suministro de agua en el cuadrante comprendido por Juan Molina, Sixto Laspiur, avenida Colón y Castelli.

Por lo expuesto, la empresa solicita a los usuarios realizar reservas para cuando se produzca la afectación, y durante ese período cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta que se normalice el servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.