Tránsito en Bahía: más de 4 de cada 10 bahienses se movilizan en auto

Sergio Prieta sprieta@lanueva.com Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

Un estudio realizado entre los años 2022 y 2024 detectó que en nuestra ciudad más de 4 de cada 10 bahienses se mueven en auto y el promedio se encuentra por encima de la media nacional si se compara a Bahía Blanca con otras ciudades del país.

La iniciativa fue realizada por referentes de la Universidad Nacional del Sur quienes se presentaron en una convocatoria de la Organización Universitaria Iberoamericana en 2022 que era para proyectos que promoviesen el cumplimiento de objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y fue seleccionado entre un conjunto de 200 iniciativas presentadas internacionalmente.

"El objetivo principal del proyecto era básicamente hacer un diagnóstico de las decisiones de movilidad e intentar colaborar en la implementación de propuestas que mejoren en torno a lo que tiene que ver con movilidad sustentable", explicó.

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La directora de la iniciativa, Gabriela Pesce del Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS, junto a un equipo de trabajo interdisciplinario, pudo determinar a partir del mismo que en Bahía Blanca el 42% de las personas se mueven en automóvil, seguidos por un 21,4% que se mueve a pie, un 16,3% que lo hace en colectivo y un 11,8% que circula en bicicleta.

"Básicamente de la gente se moviliza en auto, el 50% lo hace por motivos de trabajo, mientras que casi el 25% lo hace por estudio. El resto para traslados generales como hacer deporte o movilizarse por motivos personales. En líneas generales deciden moverse así para ahorrar tiempo pese a que el uso del auto tiene mayores costos que otros medios de transporte para distancias relativamente cortas", explicó.

El 21,4% que camina recorre distancias diarias menores a los 5 kilómetros y el 16,3% que lo hace en colectivo son personas -- mayoría de mujeres-- sin medios propios que en su mayoría se traslada por motivos de trabajo y estudio.

Los números locales varían respecto de lo que sucede en otras ciudades argentinas. Un estudio realizado por dos especialistas de Complexity y Science Hub en más de 850 ciudades, incluidas tres de nuestro país, determinó la manera en que se mueve la gente.

Con datos de 2023, en Buenos Aires, el 39% de las personas se moviliza en auto, el 31% lo hace en transporte público y 29% lo hace caminando o en bicicleta.

En Rosario el 40% elige el automóvil, un 35% se mueve en colectivo y el 25% lo hace caminando o en bici, mientras que en la ciudad de Santa Fe, la mayoría son peatones o ciclistas con un 50%, 35% viaja en auto y un 14% se mueve en colectivo.

Los números locales se presentaron días atrás en el Concejo Deliberante para dar a conocer la manera en la que se movilizan los bahienses y evaluar medidas para mejorar el tránsito en nuestra ciudad.

El informe incluye la movilidad dentro del Campus que tiene la Universidad Nacional del Sur donde se detectó que el 34,2% se moviliza en auto, el 31,3% en colectivo, el 19,4% asiste a pie y apenas el 6,4% lo hace en bicicleta.