El sábado se jugará otra fecha del anual puntuable de tenis de mesa

Este sábado, desde las 9 y en las instalaciones del Polideportivo Norte (Vieytes 2.700) se jugará la quinta fecha puntuable del circuito anual 2026 de tenis de mesa organizado por la Asociación Bahiense.

La ABTM dispuso el siguiente cronograma por horarios y categorías:

* 9:00: Categoría Cuarta (Salón B) y Categoría Segunda (Salón A).

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Al término de estas dos categorías:

* 12:00: Categoría Primera (Salón B) y Categoría JIP (Salón A).

Al término de estas dos categorías:

* 15:00: Categoría Tercera (Salón B) y Categoría Quinta (Salón A).

"Desde la mesa de control y el Comité de Competencia estaremos trabajando para que cada categoría se complete dentro de las tres horas previstas, pero para lograrlo necesitamos del compromiso de todos. Con su ayuda podremos cumplir con los tiempos y disfrutar plenamente del torneo", pidieron desde la ABTM.

Solicitan también que todos los jugadores se presenten 30 minutos antes del horario establecido para el inicio de su categoría, ya que la organización podrá adelantar el comienzo de esta si existe disponibilidad de mesas.

"Recordamos que, durante la primera o segunda instancia de la llave final, puede ser necesario disputar partidos sin árbitros. Esto también podría ocurrir durante las instancias de zona cuando haya un jugador faltante", agregaron.

Por último, indicaron que la realización del torneo quedará sujeta a las condiciones meteorológicas de acuerdo con las distintas alertas y disposiciones municipales.