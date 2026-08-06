Piden colaboración para dar con el paradero de una joven de 18 años
La chica, con último domicilio conocido en Rojas al 2.800, fue vista por última vez el pasado martes.
Desde la fiscalía se pidió colaboración a la sociedad para dar con el paradero de Estefania Halm, de 18 años.
La joven, con último domicilio conocido en Rufino Rojas al 2.800 de nuestra ciudad, se ausentó el pasado martes.
Al momento de retirarse vestía una campera de polar de color negro y un pantalón a rayas de colores blancos, negro y rosa, predominando el rosa.
Cualquier información al respecto podrá ser comunicada al 2915084407 o al 4550474, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).