Impactante: qué revela la imagen con mayor resolución del Sol obtenida por el telescopio Inouye

La imagen de mayor resolución jamás capturada de la superficie solar

Un equipo internacional de investigadores logró captar las imágenes de mayor resolución espacial obtenidas hasta la fecha de la fotosfera gracias al Telescopio Solar Daniel K. Inouye, ubicado en el volcán Haleakala en la isla de Maui, Hawái, Estados Unidos.

El estudio, publicado esta semana en la revista Nature, revela una "arquitectura" solar mucho más intrincada de lo que sugerían los modelos previos.

El Telescopio Solar Inouye

Financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF), el Telescopio Solar Inouye cuenta con un espejo primario de cuatro metros que le permite captar detalles en el Sol de una docena de kilómetros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La fotosfera

La superficie visible del Sol, conocida como fotosfera, es un entorno extremadamente dinámico donde el plasma convulsiona, condicionado por corrientes térmicas y potentes campos magnéticos, según explican desde la agencia Sinc.

Si bien se sabía que esta fina capa de la atmósfera del Sol contenía estructuras complejas, su observación en detalle era hasta ahora un enorme desafío técnico.

Ahora, al analizar una región magnéticamente activa cercana a una mancha solar, las imagenes obtenidas por el instrumento mostraron una superficie con estructuras en forma de bandas y torbellinos de escala reducida.

Qué revelan las imagenes

Este nuevo trabajo aporta la primera confirmación fehaciente de la existencia en la superficie del Sol de formaciones identificadas como inestabilidades de Kelvin–Helmholtz, un fenómeno que se produce cuando dos capas de fluido adyacentes se desplazan a diferentes velocidades, generando ondas y vórtices característicos.

"Las imágenes revelan con un detalle sin precedentes cómo la materia solar se mezcla en escalas espaciales diminutas", explica David Kuridze, investigador del Observatorio Solar Nacional (NSO por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y autor principal del trabajo.

"Identificar estas inestabilidades en la fotosfera nos ayuda a entender cómo interactúan el flujo de plasma y las líneas de campo magnético a pequeña escala, un mecanismo fundamental para explicar la disipación de energía en el Sol". (NA)