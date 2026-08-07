San Cayetano: misas, bendiciones y una marcha hacia Plaza de Mayo

La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del Santuario de San Cayetano, en Liniers

Miles de fieles se acercarán este viernes a los distintos santuarios donde se venera a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

En la Ciudad de Buenos Aires, las principales actividades se concentrarán en el santuario del barrio de Liniers, donde habrá misas, bendiciones y una jornada de celebración bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo".

Además, durante la jornada se realizará la tradicional Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras, que partirá desde Liniers y llegará hasta Plaza de Mayo bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

Las actividades en el Santuario de Liniers

En la iglesia ubicada en Cuzco 150, las actividades comenzaron este jueves a las 20 con un festival cultural y popular. A las 22:45, los fieles participaron del primer Pacto de Amistad con San Cayetano, durante el cual recibieron una cinta amarilla como símbolo de la celebración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A la medianoche se habilitó el ingreso al templo para dar comienzo a la Fiesta Grande de San Cayetano.

Hoy, a las 8, se celebrará la tradicional Misa de los Trabajadores, que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Luego se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.

A las 11 tendrá lugar la misa central. La ceremonia será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan acercarse de manera presencial.

Para organizar el ingreso de los fieles, el templo dispondrá de dos modalidades de acceso. La fila de peregrinos estará destinada a quienes quieran acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar durante unos instantes frente al santo.

También habrá una fila rápida, destinada a quienes prefieran ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración.

La Marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo

Además de las celebraciones religiosas, este viernes se desarrollará la tradicional Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales, centrales obreras y distintos espacios sindicales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del Santuario de San Cayetano, en Liniers, y avanzará por la avenida Rivadavia en dirección al centro porteño, hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.

El cronograma comenzará a las 8 en la intersección de Cuzco y avenida Rivadavia, con la bendición de las herramientas de trabajo a cargo de García Cuerva. Luego, las organizaciones sociales, la CGT, las CTA y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Está previsto que a las 13 se realice el acto central, durante el cual se dará lectura a un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes. (NA)