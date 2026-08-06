River llegó a un acuerdo para vender a Facundo Colidio por una cifra millonaria

River Plate alcanzó un acuerdo de palabra para vender al delantero Facundo Colidio, que se incorporará al Vasco Da Gama brasileño en una operación que podría alcanzar los 10 millones de dólares.

El conjunto de Brasil adquirió el 50% del pase del atacante por 4,5 millones de dólares, mientras que tiene la posibilidad de hacerse con la mitad restante, en caso de que el futbolista cumpla ciertos objetivos, por 5,5 millones.

De todas formas, el club “Millonario” podría sufrir demoras a la hora de cobrar el pago: Vasco Da Gama entró en un proceso judicial que le permite, según la ley de su país, prorrogar hasta 15 años el pago de sus deudas.

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En caso de concretarse su venta, Facundo Colidio dejará a la institución de la banda roja tras la disputa de 136 partidos, el club en el que más jugó, con 32 goles y 16 asistencias, habiendo levantado el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, ambos durante el ciclo del entrenador Martín Demichelis.

En su llegada al fútbol brasileño, que será su primera experiencia en Sudamérica fuera del país, Colidio firmará contrato por tres temporadas y pasará a ser futbolista de un Vasco en crisis: tras 20 fechas del Brasileirao, el club marcha 18° y en zona de descenso, aunque a solo un punto de lograr salir de la misma de forma parcial.

Envuelto en un duro contexto económico, la institución brasileña entró en un proceso judicial que le permite postergar el pago de sus deudas hasta 15 años, siendo Newell’s uno de los clubes argentinos perjudicados: deberá esperar hasta 2039 para cobrar los 3 millones de dólares que adeuda por el pase del volante Juan Sforza.

Con esta realidad en cuenta, desde River se solicitó al club brasileño la presentación de avales bancarios que aseguren el pago, de modo que, en caso de que Vasco no pueda hacerse cargo de la compra, una entidad bancaria transfiera el dinero al conjunto argentino.

Agencia NA