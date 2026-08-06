Preocupación por Zulma Lobato: fue hallada desorientada y en situación de calle en Paraná

La artista mediática, cantante y actriz Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y actualmente recibe asistencia del municipio tras ser localizada en las inmediaciones del hospital San Martín.

Según informó la Municipalidad de Paraná al canal 9Digital y al sitio Ahora, Lobato fue trasladada a un dispositivo de atención para personas en situación de calle, donde permanece alojada de manera provisoria mientras un equipo interdisciplinario evalúa su estado de salud y define los pasos a seguir para su acompañamiento.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, confirmó que la artista fue hallada sobre la vereda del hospital San Martín, luego de haber permanecido previamente en la zona de la Terminal de Ómnibus.

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De acuerdo con el funcionario, al momento del primer contacto se encontraba en situación de vulnerabilidad y presentaba signos de desorientación. "Se notaba bastante desorientada en tiempo y espacio", señaló Ríos sobre las primeras evaluaciones realizadas por el personal municipal.

La asistencia está a cargo de profesionales de las áreas de salud, desarrollo social y género.

Las autoridades indicaron que la principal preocupación es establecer contacto con familiares, amistades o personas cercanas a la artista para coordinar una red de contención y encontrar una alternativa habitacional más estable.

Según trascendió, Lobato llegó a Paraná con algunas bolsas de ropa y manifestó que había podido ingresar al hospital para higienizarse y lavar algunas prendas.

Al momento de ser encontrada estaba acompañada por dos personas que también viven en situación de calle en la zona del hospital y la Terminal.

La situación se conoce pocas semanas después de que Zulma Lobato difundiera un video en redes sociales en el que relató haber sido desalojada de la vivienda donde residía en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese mensaje, publicado a través de la cuenta de Jazmín Salinas, conocida como "La Cuerpo", expresó: "Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo".

También solicitó colaboración económica para poder alquilar una habitación y recuperar estabilidad habitacional.

Su trayectoria en los medios

Zulma Lobato alcanzó notoriedad pública en 2009 tras sus apariciones en programas de televisión, especialmente en la pantalla de Crónica TV.

Durante esos años desarrolló una breve carrera artística, lanzó versiones musicales como Resistiré y editó canciones originales, convirtiéndose en una figura muy difundida en medios y, posteriormente, en redes sociales.

Tras la sanción de la Ley de Identidad de Género, formalizó legalmente su identidad como mujer trans.

En los últimos años, la artista había relatado distintos problemas personales, entre ellos un violento asalto que le provocó secuelas en la visión y dificultades económicas que derivaron en la pérdida de su vivienda.

Mientras continúa la asistencia en Paraná, el municipio trabaja para determinar su estado de salud, localizar a personas de su entorno y definir una solución habitacional que le permita abandonar la situación de calle. (La Voz)