Cómo es el nuevo SUV de Lionel Messi: marca, prestaciones y características principales

Un video casual filmado desde un vehículo mostró a Lionel Messi a punto de subir a su nuevo SUV: la imponente Cadillac Escalade V, un full size de lujo, tope de gama de la marca estadounidense.

Se trata de un vehículo con motor V8 que desarrolla una potencia de 682 caballos y cuenta con una caja de cambios de 10 marchas, con una aceleración registrada de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 4,4 segundos.

Datos de los más destacados en materia de su poderosa planta motriz, para un modelo que tiene una extensión de 5,382 metros o de 5,765 en la versión extendida. Su ancho (sin sumar dimensiones de los espejos) es de 2,059 metros (con espejos extendidos llega a 2,380).

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Según informó el sitio AutoTest pesa 2.820 kilos en su versión estándar o 2.906 en su versión extendida.

Cuenta con tracción integral permanente y un sistema de suspensión adaptativo para regular la altura del vehículo, además de modos de manejo adaptable gracias al V-Mode exclusivo que permite personalizar frenos, sonido del motor y respuesta dinámica del vehículo

¿Cuánto consume? Cuenta con un tanque de combustible (nafta premium) de 90,8 litros. Su consumo es de 21,4 litros cada 100 kilómetros en ciudad y 14,7 litros cada 100 kilómetros en ruta.

En cuestiones de confort, cuenta con una pantalla curva de parante a parante de 55 pulgadas con Google integrado para navegación, multimedia y funciones del vehículo.

Sistema de navegación con realidad aumentada que proyecta indicaciones directamente sobre la imagen real del camino, sistema de cámara 360 gracias, sistema avanzado de visión nocturna por infrarrojo con detección y alerta de peatones y animales grandes. Con relación al audio, tiene 36 parlantes...

Las dos versiones que se comercializan van desde los 223 mil dólares a los 232 mil.