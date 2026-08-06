Se reveló el nombre de quien interpretaría a Silvina Luna en su docuserie

La producción de “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, la docuserie que relata la vida de la fallecida modelo, se encuentra en la fase final del proyecto previa a su esperado estreno en la plataforma de Netflix.

En las últimas horas, trascendió el nombre de la mujer encargada de ponerse en la piel de Silvina Luna y, para sorpresa de muchos, no se trata de una actriz. Al igual que la modelo, el puesto lo ocupará una ex Gran Hermano.

"Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones. Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano", contó el panelista Pepe Ochoa en LAM.

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De acuerdo con la información de Ochoa, Sabrina Cortez no tendrá diálogo, ni actuará, sino que será la encargada de poner el cuerpo y simular escenas para ilustrar los testimonios del círculo de Silvina Luna.

"La convocaron, firmó y va a ser quien le ponga el cuerpo a varias escenas donde se van a ver situaciones simuladas", agregó el panelista. Si bien no está confirmado, la elección habría sido por el parecido entre ambas.

El documental reconstruye la batalla legal de la modelo con el cirujano Aníbal Lotocki y sus últimos meses de vida, con material inédito grabado por ella misma.

“Ella se empezó a grabar con su celular, en los momentos que iba al hospital y cuando se hacía diálisis", relató su hermano, Ezequiel Luna.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años, tras permanecer internada durante más de dos meses a la espera de un trasplante renal que no pudo concretarse debido a las complicaciones derivadas de su cuadro. (NA)