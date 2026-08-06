Un jugador de la selección de España cumplió su promesa por haber salido campeón en el Mundial 2026

El mediocampista Pablo Gavi cumplió con la promesa que había hecho si ganaba el Mundial 2026 con la selección de España y se tiñó el pelo de rosa.

Gavi, que ayer cumplió 22 años, compartió las imágenes con su nuevo look en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "Un hombre de palabra".

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Durante el Mundial 2026, Gavi no tuvo mucha relevancia en la selección española, ya que solo disputó dos encuentros a lo largo de toda la competición y acumuló un total de 76 minutos.

El único partido en el que fue titular fue el estreno ante Cabo Verde, donde sorpresivamente igualaron sin goles, mientras que también jugó unos pocos minutos en los 16avos de final durante la goleada 3-0 a Austria.

Este fue el segundo Mundial que disputó el joven mediocampista español, ya que con solo 19 años había dicho presente en Qatar 2022, donde jugó los cuatro partidos de España en aquella edición, en la que sufrió una sorpresiva eliminación a manos de Marruecos en los octavos de final.

Durante dicha edición, Gavi pudo convertir un gol en el aplastante triunfo por 7-0 sobre Costa Rica por la primera fecha de la fase de grupos.

Gavi se suma a Cucurella

El otro jugador de la selección española que ya cumplió con su promesa fue el lateral izquierdo Marc Cucurella, quien fue una pieza clave en la defensa de los campeones del mundo.

Cucurella había prometido tatuarse la cara del director técnico Luis de la Fuente con la copa del mundo y cumplió hace pocos días.