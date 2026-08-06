Con un bahiense y un tornquistense, el "Lobo" entrerriano arrancó goleando en la Reválida

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Me falta el gol, es cierto, pero arrancamos bien en la Reválida”, comentó el centrodelantero Luis Vila, que volvió a saltar de categoría pero se fue lejos de su Tornquist natal después de defender la camiseta de Automoto en el primer semestre del año en la Liga Suarense de fútbol.

Tras su regreso frustrado a Bolivia, el “Tanque” cerró contrato con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, donde ya disputó su tercer encuentro (dos en la etapa clasificatoria y uno en este Nonagonal de la parte baja) en la actual edición del Federal A.

El domingo, el elenco entrerriano goleó 4-0 a Tucumán Central en el inicio de la fase de la Reválida (Zona 1) y Luis deslizó: “El equipo empuja, va a ganar a todos lados, pero la idea es, siempre, hacernos fuerte de local”.

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El ex 9 de Olimpo en esta categoría y también en Primera división comparte plantel con otro con pasado en el aurinegro y nacido en nuestra ciudad: Facundo Laumann, quien se incorporó al “Lobo” a principio de temporada.