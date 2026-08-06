Quimey Sosa y Nayla Chaves, con la ilusión de dejar su marca en el Nacional de atletismo

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El atletismo de Bahía Blanca volverá a tener presencia en el máximo escenario nacional. Quimey Sosa y Nayla Chaves serán los representantes locales en el 106° Campeonato Argentino de Mayores, que se desarrollará este sábado y domingo en el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario.

Ambos deportistas viajan este jueves por la noche hacia la ciudad santafesina y regresarán el domingo, una vez finalizada la competencia.

Sosa afrontará las pruebas de 100 y 200 metros llanos. Su primera presentación será el sábado en los 100 metros, donde intentará acceder a la final frente a los mejores velocistas del país. Según su entrenadora, esa distancia aparece como la de mayores posibilidades para pelear por un lugar entre los ocho mejores. El domingo será el turno de los 200 metros.

En la previa del viaje, el velocista se mostró confiado por el momento que atraviesa.

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"Llego muy bien preparado. Creo que estoy en mi mejor momento y en los entrenamientos estoy bajando todas mis marcas. Voy con muchas ganas de correr y con muchas expectativas", aseguró.

Sosa remarcó, además, la importancia de haber conseguido la clasificación al torneo más importante del calendario argentino.

"Es un honor estar acá. Solamente los cuatro mejores de cada provincia pueden participar, así que representar a Bahía y a la provincia ya es algo muy meritorio", expresó.

Aunque reconoce que los 100 metros siguen siendo su principal objetivo, explicó que el trabajo realizado en los 200 metros también fortaleció su rendimiento.

"Entrenamos mucho esa prueba en la Escuela Municipal y eso también me ayudó en los 100. Me siento muy sólido y ojalá pueda bajar mis marcas en ambas distancias", señaló.

Incluso, el bahiense se ilusiona con seguir escribiendo su nombre en la historia del atletismo local.

"Tengo 22.08 segundos en los 200 metros y creo que puedo bajar esa marca. Sería muy lindo conseguir la segunda mejor marca histórica de Bahía en esa prueba", afirmó.

Por su parte, Nayla Chaves, quien al igual que Quimey entrena bajo las órdenes de Patricia Nadal, competirá únicamente en lanzamiento de jabalina, en lo que marcará su regreso a un Campeonato Argentino de Mayores tras tres años de ausencia.

"Estoy volviendo a ser una atleta activa en el lanzamiento de jabalina. Es mi primer Nacional después de tres años y estoy muy contenta y agradecida de poder volver a representar a la Provincia", expresó la bahiense.

La lanzadora señaló que el principal objetivo será seguir creciendo desde lo deportivo.

"Toca demostrar y dar todo lo posible para mejorar mi marca, pero, más que nada, disfrutar de la experiencia de conocer una pista más", afirmó, en referencia al estadio Jorge Newbery de Rosario, escenario del certamen.

El Campeonato Argentino de Mayores, que se realiza desde 1920, celebrará este año su 106ª edición y tendrá a la ciudad santafesina como sede por décima vez en la historia.

Además de definir a los campeones nacionales, el torneo servirá como una evaluación para la conformación del seleccionado argentino que afrontará los Juegos Sudamericanos de septiembre, que también se desarrollarán en la provincia de Santa Fe.

Entre las grandes figuras que estarán presentes sobresale la marplatense Micaela Levaggi, una de las atletas argentinas de mejor actualidad, luego de establecer el récord sudamericano de los 1.500 metros y el récord argentino de los 5.000 durante su reciente gira por Europa.

También competirán la velocista María Florencia Lamboglia, el lanzador de martillo Joaquín Gómez, el semifinalista olímpico Elián Larregina, el bicampeón sudamericano Diego Lacamoire y el fondista Matías Reynaga, además de otros destacados atletas que animarán el principal certamen del atletismo argentino.

Por su parte, los velocistas puntanos Lucas y Tomás Villegas son los que llegan con los mejores antecedentes en la temporada, mientras que Franco Florio -luego de su periplo europeo, que incluyó entrenamientos en Pádova y algunas competiciones- tratará de recuperar su forma de temporadas anteriores, cuando se convirtió en el nombre dominante de la prueba en nuestro país.