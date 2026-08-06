El bahiense Joaquín Moro fue confirmado entre los titulares de Los Pumas para recibir a Sudáfrica

El bahiense Joaquín Moro fue confirmado en el equipo titular de Los Pumas para recibir a Sudáfrica el próximo sábado 8, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez.

De esta manera, el jugador surgido en Argentino saltará a la cancha desde el inicio por primera vez en esta ventana.

El equipo argentino tendrá cuatro jugadores que podrían debutar, mientras que los bicampeones mundiales, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan tras vencer a Inglaterra (45-21), Escocia (42-28) y Gales (43-0) en el Nations Championship.

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El forward Francisco Moreno, de Universitario de Tucumán, será titular y se convertirá en el Puma N°909, mientras que Leonel Oviedo (Western Force), Juan Penoucos (Belgrano Athletic) y Juan Martín Scelzo (Stade Français), hijo del histórico Martín Scelzo, estarán entre los suplentes y podrían sumar su primera cap.

La formación será: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera (capitán), Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

En el banco: Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni. Petti y Carreras serán vicecapitanes.

Argentina domina apenas cuatro de los 40 cruces ante Sudáfrica, con un empate y 35 derrotas, con la última victoria que data del 29-28 de 2024 en Santiago del Estero.

En Vélez, los antecedentes son 7-39 (2004), 23-34 (2005), 12-26 (2015) y 13-24 (2023), cuando Agustín Creevy llegó a 100 partidos.

El test marcará 40 años del debut de Los Pumas en Vélez: allí acumulan 40 partidos, 15 triunfos, un empate y 24 derrotas.

El historial incluye victorias ante Francia (1986, 1988, 2002, 2003, 2010, 2024), Australia (1987), Italia (1989), Estados Unidos (1989), Gales (2006), Irlanda (2007) y Nueva Zelanda (2025), además de derrotas ante Sudáfrica, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Escocia y otros rivales.

El calendario continúa ante Australia, el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza; luego Irlanda (6/11), Italia (14/11), Francia (21/11) y las finales del Nations Championship en Twickenham, del 27 al 29 de noviembre.