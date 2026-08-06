Dólar en aumento e inflación a la baja: qué valores se proyectan para diciembre de este año

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 2%. El dato oficial del INDEC se conocerá el jueves 13 de agosto.

De acuerdo con el informe del Central, en el que participan más de 30 consultoras, la inflación acumulará 29,8% en 2026, que implica un recorte de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo proyectado el mes anterior.

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1512 a fin de este mes y pronosticaron que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1652.

Dólar: qué va a pasar con la cotización en agosto y lo que resta de 2026

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Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1.512. Ese valor significó una baja de 40 centavos con relación al informe previo. En todos los períodos mensuales encuestados hasta fin de año hubo un recorte:

Hacia septiembre llegaría a $1.546, es decir, $1,8 menos que en el cálculo del mes anterior.



La proyección de los analistas para octubre es de $1.577 y significó un recorte de $11,60.



Para noviembre, estimaron que el dólar podría estar en $1.618, es decir, $2,40 por debajo del sondeo previo.



En diciembre, el tipo de cambio llegaría a $1.652, lo que significó un recorte de $20,70 en el mes.



A cuánto llegará la inflación en 2026

Los analistas del REM mantuvieron sus proyecciones respecto a la inflación, que alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

Julio 2026: 2%



Agosto 2026: 1,8%



Septiembre 2026: 1,8%



Octubre 2026: 1,7%



Noviembre 2026: 1,6%



Diciembre 2026: 1,8%



Enero 2027: 1,7%

Todas las proyecciones del REM para el 2026

