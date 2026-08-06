Dólar en aumento e inflación a la baja: qué valores se proyectan para diciembre de este año
El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Los especialistas también estimaron que el IPC de julio estará por debajo del 2% hasta enero.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 2%. El dato oficial del INDEC se conocerá el jueves 13 de agosto.
De acuerdo con el informe del Central, en el que participan más de 30 consultoras, la inflación acumulará 29,8% en 2026, que implica un recorte de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo proyectado el mes anterior.
Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1512 a fin de este mes y pronosticaron que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1652.
Dólar: qué va a pasar con la cotización en agosto y lo que resta de 2026
Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1.512. Ese valor significó una baja de 40 centavos con relación al informe previo. En todos los períodos mensuales encuestados hasta fin de año hubo un recorte:
- Hacia septiembre llegaría a $1.546, es decir, $1,8 menos que en el cálculo del mes anterior.
- La proyección de los analistas para octubre es de $1.577 y significó un recorte de $11,60.
- Para noviembre, estimaron que el dólar podría estar en $1.618, es decir, $2,40 por debajo del sondeo previo.
- En diciembre, el tipo de cambio llegaría a $1.652, lo que significó un recorte de $20,70 en el mes.
A cuánto llegará la inflación en 2026
Los analistas del REM mantuvieron sus proyecciones respecto a la inflación, que alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:
- Julio 2026: 2%
- Agosto 2026: 1,8%
- Septiembre 2026: 1,8%
- Octubre 2026: 1,7%
- Noviembre 2026: 1,6%
- Diciembre 2026: 1,8%
- Enero 2027: 1,7%
Todas las proyecciones del REM para el 2026
- Una inflación de 2% en julio; 1,8% en agosto; de 1,8% en septiembre; de 1,7% en octubre; de 1,6% en noviembre y de 1,8% en diciembre.
- Una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,4% en el segundo trimestre del 2026, una suba de 1% para el tercero, y otro 1% para el cuarto trimestre de 2026. Un crecimiento de 2,7% para todo el año, un recorte de 0,4pp respecto del REM anterior.
- Un tipo de cambio nominal en $1652 por dólar para diciembre de 2026.
- Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas repitieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,5%.
- Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$100.207 millones e importaciones (CIF) en US$76.773 millones.
- Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $15,6 billones para 2026.
- Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para agosto de 22,4% nominal anual. (con información de TN)