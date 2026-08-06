Marcha en Bahía contra la Ley de tierras: reclamaron por la soberanía sobre los recursos estratégicos

Bahía Blanca fue escenario este jueves de una movilización convocada por organizaciones sindicales, sociales y ambientales que se concentraron en la Plaza Rivadavia para expresar su rechazo a la denominada ley de propiedades y recursos estratégicos.

La jornada comenzó pasadas las 17 y se desarrolló bajo la consigna “La soberanía no se vende, se defiende”, en coincidencia con protestas realizadas frente al Congreso Nacional y en distintas ciudades del país.

Durante la manifestación, con un importante número de asistentes, participaron representantes gremiales, entre ellos integrantes de SUTEBA, jubilados y organizaciones vinculadas a la defensa del ambiente y los derechos territoriales.

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Entre las banderas y carteles exhibidos se destacaron consignas como “Defendamos la soberanía, no a la extranjerización de la tierra” y “La tierra, el agua y nuestros recursos naturales forman parte del patrimonio de la Nación. No a la ley de inviolabilidad”; otro corto y punzante que decía "La patria no se vende" con una imagen de las Islas Malvinas y también uno que portaba un joven donde se expresaba: "Ojalá defendamos nuestro territorio como defendemos un partido de fútbol".

También hubo carteles alusivos al presidente de la Nación: "Milei, si querés vender algo vendelo a Conan".

Los manifestantes expresaron su preocupación por los posibles efectos de las modificaciones impulsadas sobre el régimen de tierras, especialmente en relación con la participación de capitales extranjeros en territorios estratégicos, el acceso a recursos naturales y la situación de comunidades originarias.

Si bien el Gobierno nacional retiró del debate legislativo el capítulo específico referido a la Ley de Tierras, las organizaciones convocantes mantuvieron la protesta al considerar que permanecen aspectos cuestionados dentro del proyecto general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, vinculados a desalojos, expropiaciones y regulaciones ambientales.

La movilización local formó parte de una jornada nacional en la que gremios, centrales obreras y organizaciones sociales ratificaron sus reclamos por la defensa del territorio y los recursos naturales.