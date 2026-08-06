El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 7 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 7 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde, el tiempo se presentará fresco y algo ventoso, con ráfagas desde el noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será fría y algo ventosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 9 grados.