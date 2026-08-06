Detuvieron a un hombre acusado de robar la moto de su expareja

Un hombre fue arrestado por la policía acusado de discutir con su expareja, amenazarla con un arma de fuego y robarle la moto, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Sexta identificaron al imputado como Rodrigo Armando Luna, de 26 años, quien fue detenido tras un allanamiento realizado en una vivienda de Pacífico al 2.700.

En el lugar los efectivos incautaron prendas de vestir y una escopeta calibre 14 con "caño recortado".

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El procedimiento está relacionado con una denuncia presentada el último martes por una mujer de 23 años, quien dijo que el sujeto, con quien mantuvo una relación sentimental, la intimidó con un arma luego de discutir y le sustrajo una motocicleta 110cc. marca Mondial.

Luna fue imputado del delito de robo calificado y quedó a disposición de la UFIJ Nº 11, del doctor Diego Conti.

Voceros de la dependencia de Villa Rosas señalaron que el sujeto "está siendo investigado por otros hechos de robo de motocicletas donde se utilizo arma larga para cometer los mismos".