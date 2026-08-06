Llega Bahía SUMMIT 2026, el primer Congreso de IA aplicada a la producción

El 25 y 26 del corriente mes se realizará BahIA SUMMIT 2026, una iniciativa local con proyección nacional. Busca acercar experiencias concretas sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la producción, la industria, la investigación y los negocios.

El encuentro propone, además, generar un espacio de intercambio, actualización y vinculación entre representantes de los sectores productivo, tecnológico, académico y público, consolidando a Bahía Blanca como un hub de IA aplicada a la producción.

Las jornadas tendrán lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, avenida Colón 80, de 9 a 16 hs, con acreditación a las 8.30.

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La participación es gratuita, con inscripción previa obligatoria. Quienes deseen asistir deberán registrarse online ingresando en bahiasummit.com.ar

La primera fecha estará enfocada en tendencias globales de IA en producción, desafíos y oportunidades, con énfasis en la infraestructura tecnológica de Bahía Blanca.

En tanto, la segunda jornada profundizará en casos específicos de implementación por industria: agronegocios, manufactura, educación e investigación. Por último, el cierre del encuentro incluirá la firma de la Declaración de Bahía Blanca como Nodo IA del Sur, con compromisos concretos para el período 2026-2030.

Destacados disertantes

El congreso contará con la participación de destacados disertantes de todo el país, entre ellos Sebastián Campanario, Laura Alonso Alemany, Carlos Regazzoni, Elsa Estévez, Enrique Díaz Cantón, Pablo Braña, Guillermo Simari, Giselle Gioffre y Matías Kulfas, entre otros.

Además, participarán empresas locales del ecosistema bahiense como Naloo HR, Eycon, Forja AI, junto con empresas que integran el Polo Tecnológico.

BahIA SUMMIT 2026 es una propuesta organizada en forma conjunta por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto local, la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBB), el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC-CONICET), el Polo Tecnológico Bahía Blanca y el Municipio a través de Bahía HUB.

El cronograma completo de disertaciones y expositores puede consultarse en bahiasummit.com.ar