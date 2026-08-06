La llegada de Thiago Almada a River, una transferencia resonante y récord

Entre River y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo por Thiago Almada en una cifra que oscila los 20 millones de euros por la totalidad del pase. La operación se transformará de esta manera en la compra más cara de la historia del fútbol argentino.

El contrato que firmará en los próximos días será de tres años y medio. Es decir, hasta diciembre de 2029.

De este modo, River abrochó a su noveno refuerzo para el segundo semestre del corriente año que tiene en juego el Torneo Clausura y, en menos de una semana, la Copa Sudamericana.

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Eduardo Coudet había anticipado en la conferencia de prensa post derrota con Gimnasia que el Millonario iba a incorporar 3 o 4 futbolistas más. Y de a poco se va cumpliendo, ya que ayer se hizo la revisión médica Francisco Ortega quien será compañero nuevamente de Thiago Almada.

Fue una negociación muy ardua para la dirigencia del Millonario, porque tuvo que competir con un grande del continente como Flamengo, quien finalmente se bajó de la puja cuando el futbolista se inclinó por el elenco de Coudet.

La prioridad del campeón del mundo siempre fue la de regresar al país después de cuatro años rondando por clubes del exterior como Atlanta United, Botafogo, Lyon y Atlético de Madrid.

Almada y Ortega, viejos conocidos

Compartieron equipo en Vélez entre 2018 y 2021, club en el que disputaron 66 partidos, además de coincidir en las selecciones juveniles de Argentina Sub-20 y Sub-23, (incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020). De hecho, ayer el lateral izquierdo declaró que se mostraba feliz por volver a compartir equipo con el campeón del mundo.