Se cerró ayer la primera concentración nacional de hockey en la historia de nuestra ciudad, que se realizó en la flamante cancha del Club Universitario bajo el plan de la Confederación Argentina.

La misma reunió a los mejores jugadores Sub 16 del país, que trabajaron entre lunes y jueves en el Complejo Héctor Gatica.

Se trató, en definitiva, de un nuevo paso para toda la Asociación Bahiense de Hockey.

"Lo vivimos con mucha alegría. Primero con mucho nerviosísimo, porque era la primera vez que se hacía en Bahía. Era todo nuevo", admitió la presidenta de la ABH, Marcela Domenech.

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"Estamos esperando el informe final -agregó-, que es el que hace Ezequiel Paulón, quien es el director de este plan y va a hacer el balance de todo lo que se realizó en Bahía. Pero por lo que sé, se fueron muy contentos, no hubo ninguna fisura en lo planificado. Todo salió bien", resumió Domenech en El Diario Deportivo.

Además de los entrenamientos específicos y los amistosos realizados ante los Seleccionados Sub 19 de la ABH, también se realizaron charlas de capacitación enfocadas en el desarrollo de talentos (a cargo del preparador físico de la CAH, Luciano Agüero) y la óptica desde el desarrollo de talentos (Ezequiel Paulón).

"Nos sorprendió la concurrencia (a las charlas), hacía tiempo que no iban tantos entrenadores a una capacitación. Ya cuando empezaron a pasar las primeras horas, nos relajamos un poco porque nos dimos cuenta que íbamos por buen camino", reconoció Marcela.

Este nuevo contacto de Bahía con la Confederación significó también un nuevo avance que ilusiona pensando a futuro.

"Brindamos todo lo que estuvo a nuestro alcance y más, para que todo salga de la mejor manera y que sea el inicio de algo que se siga dando en el tiempo", se ilusionó Marcela.

La concentración nacional y el éxito de la misma tuvo un factor clave, la flamante carpeta de agua que luce con orgullo el Club Universtario y que fue un salto de calidad para el hockey bahiense. Además del trabajo incansable de todos los que formaron parte del evento y en la previa.

"La cancha de agua abre una infinidad de oportunidades, como se van a jugar en Monte en septiembre con el Argentino Sub 16 u otros torneos. Al sumarse Universitario ya empezamos a estar en la mira como Asociación que tiene esta superficie, que es la que se busca para todo tipo de entrenamiento o torneo. Vamos a tener buenos torneos o capacitacitaciones a futuro, porque tenemos buenos anfitriones. El Club Universitario la verdad que hizo todo y más para mostrarse y mostrar el trabajo que hacen día a día. Lo mismo sucede con Monte, con un Municipio muy acompañador. En esta ocasión también nos estuvo acompañando el Municipio de Bahía Blanca, interiorizándose y acompañando. Fue una jornada de acercamiento y de poder planificar a futuro estrategias para nuestras canchas", avisó Marcela.

En ese sentido, esto, además, deja abierta la chance de seguir soñando con más y hacerlo realmente en grande.

Como por ejemplo la posibilidad de tener a Las Leonas en canchas de la ABH.

"El paso que tenemos que dar con las dos canchas de agua es la homologación para poder tener competencias a nivel internacional. Ya lo estuvimos hablando con la comisión directiva del Club Universitario y hace un tiempo lo habíamos hablado con la gente de Monte Hermoso la posibilidad de unirse ahora que tenemos dos canchas, porque esta gente que viene del exterior y hace una revisión de luces, canchas... La posibilidad de traerlos y que en una sóla oportunidad se puedan habilitar las dos canchas", dijo Marcela.

"Yo lo veo muy posible porque Bahía Blanca es un lugar que le gusta venir, los entrenadores se fueron muy contentos. La verdad que desde el primer día que estaban como asombrados del despliegue que se hizo para hacer esta capacitación y la amabilidad y el respeto con los que se los atendió para recibir esta capacitación. Así que veo muy posible de que en breve podamos tener la Pro League en Bahía Blanca", avisó.

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