Con un bahiense, Mitre (Posadas) ascendió a la Liga Argentina y espera en la final por River o Regatas SN

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con el bahiense Santiago Gattar en el plantel, Mitre (Posadas) volvió a ganarle a El Ceibo, 76 a 52, dio vuelta la serie (2-1), clasificó a la final de la Liga Federal y, lo más importante, ascendió a la Liga Argentina.

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El base, surgido en Liniers y que viene jugando los recesos el torneo local por el Chivo, esta noche estuvo 8m23 en cancha, sumando seis rebotes y una asistencia.

Los misioneros habían cedido en San Francisco (Córdoba), 94 a 85 y pudieron ganaron los dos como locales (el anterior 76 a 67), donde perdieron apenas un partido en toda la temporada.

Mitre fue primero en la Conferencia NEA, con récord de 14-4 y en playoffs eliminó sucesivamente a Don Bosco de Resistencia (2-0), Red Star de Catamarca (2-0), Belgrano de Tucumán (2-1) y Tokio de Posadas (2-1), previo a esta última serie.

De todos modos, los misioneros tienen una instancia más por jugar, ya con el objetivo cumplido, porque aguardan en la final por River o Regatas (San Nicolás).

El Millonario está 1-0 y el viernes juegan el segundo en San Nicolás. De ser necesario un tercero, irá el sábado.