Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Con un bahiense, Mitre (Posadas) ascendió a la Liga Argentina y espera en la final por River o Regatas SN

Santiago Gattari, el base de Liniers, se dio el gusto de subir al segundo escalón del básquetbol argentino.

Santiago Gattari, primero de la izquierda.

Twitter: @rodriguezefe

Istagram: ferodriguez_

Con el bahiense Santiago Gattar en el plantel, Mitre (Posadas) volvió a ganarle a El Ceibo, 76 a 52, dio vuelta la serie (2-1), clasificó a la final de la Liga Federal y, lo más importante, ascendió a la Liga Argentina.

El base, surgido en Liniers y que viene jugando los recesos el torneo local por el Chivo, esta noche estuvo 8m23 en cancha, sumando seis rebotes y una asistencia.

Las estadísticas del partido

Los misioneros habían cedido en San Francisco (Córdoba), 94 a 85 y pudieron ganaron los dos como locales (el anterior 76 a 67), donde perdieron apenas un partido en toda la temporada.

Mitre fue primero en la Conferencia NEA, con récord de 14-4 y en playoffs eliminó sucesivamente a Don Bosco de Resistencia (2-0), Red Star de Catamarca (2-0), Belgrano de Tucumán (2-1) y Tokio de Posadas (2-1), previo a esta última serie.

De todos modos, los misioneros tienen una instancia más por jugar, ya con el objetivo cumplido, porque aguardan en la final por River o Regatas (San Nicolás).

El Millonario está 1-0 y el viernes juegan el segundo en San Nicolás. De ser necesario un tercero, irá el sábado.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Deportes.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE