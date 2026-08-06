Argentina ganó fácil y Venezuela sorprendió a Brasil en el Sudamericano Femenino

Argentina finalizó la fase de grupos del Sudamericano Femenino, venciendo a Uruguay, 64 a 45, más allá que el resultado fue anecdótico, porque las nuestras ya estaban clasificadas a semifinales y a la Americup, mientras que las charrúas, contrariamente, no tenían chances.

Lo más atractivo se dio durante la tarde, porque Venezuela superó por primera vez en la historia a Brasil, 71 a 57 y se metió como líder del grupo directo a las semis de la Americup.

En el otro juego, Colombia derrotó a Paraguay, 71 a 46.

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En consecuencia, este viernes, por los cuartos de final se enfrentarán Colombia-Chile, cuyo ganador enfrentará en semis a Venezuela, y Brasil jugará ante Paraguay, partido de donde surgirá el rival de Argentina, el sábado, en horario a confirmar.