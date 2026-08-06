“Argentina sin vergüenza": la furiosa reacción de la prensa inglesa ante una decisión de la AFA

La AFA estableció el 15 de julio como el Día de las selecciones nacionales del fútbol en conmemoración al triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026. Esta determinación generó un enorme revuelo y los principales medios ingleses se mostraron en contra con fuertes mensajes.

“El equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima, pero, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo”, describió la AFA en un comunicado.

Esta declaración despertó mucha bronca y críticas en Inglaterra.

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“Argentina sin vergüenza crea un día especial para conmemorar la victoria en Mundial contra Inglaterra tras la furia por la pancarta de Malvinas”, escribieron en The Sun.

La reacción de la prensa inglesa a la decisión de la AFA de homenajear el triunfo de Argentina en semifinales del Mundial (Captura: The Sun).

Por su parte, The Guardian siguió la misma línea. “Argentina conmemora la victoria contra Inglaterra en el Mundial de 2026 con un día especial”, titularon.

Además, el medio británico hizo una nota de opinión firmada por el periodista Simon Burnton, que se burló de esta declaración.

“La AFA, una organización aparentemente tan carente de trabajo real que hacer que dedicó tiempo en la reunión del comité ejecutivo del miércoles a discutir este símbolo chovinista y sin sentido. Claudio Tapia, el presidente de la AFA manchado por escándalos, anunció el nuevo día mientras también se comprometía a enviar la sábana de la cama del hotel manchada con las palabras ‘Las Malvinas son argentinas’, como se exhibió controvertidamente después de la victoria sobre Inglaterra, al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, un museo de guerra en Tierra del Fuego, donde se agregará a la exhibición permanente”, escribió.

Por su parte, The Mirror también retomó el tema, pero se dedicaron únicamente a replicar esta noticia sin ningún análisis.

“Argentina anuncia día festivo nacional para celebrar la victoria de Inglaterra mientras surge un plan para colocar una pancarta en las Malvinas”, escribieron.

De parte de los hinchas argentinos, esta conmemoración que surgió de la AFA no despertó mayores controversias ni reacciones, aunque la victoria ante Inglaterra se festejó como una de las más importantes de los últimos años. (Fuente: TN).