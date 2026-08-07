Liniers y Barrio Hospital definen el cuadrangular de Argentino

Carga al cesto Nicolás Quiroga, ante la mirada de Icasto y Berdini. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Liniers y Barrio Hospital son los finalistas del cuadrangular organizado por Argentino, mientras que el local y Velocidad definirán el tercer lugar.

De esta manera, en el Ardubilio Severini anoche prevalecieron los dos equipos que participan en la LBB Oro, sobre los de la LBB Plata.

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El albinegro superó a Velocidad, 72 a 65, con 17 puntos de Alan García y 16 de Nicolás Quiroga.

Mientras que el azulgrana tuvo a Sebastián Dutari con 17 y Agustín Icasto con 16.

En el partido de fondo, Barrio Hospital se impuso a Argentino, 85 a 79.

Para el ganador hubo 22 puntos de Franco Ferrari y 14 de Luciano Fortelli.

Por el lado del local, Genaro Parrotta sumó 17, Franco Malmesi 17 y Nicolás Antonelli, 12.

Hoy, desde las 19.30, jugarán Argentino-Velocidad, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Joaquín⁩ Irrazábal y Lucas Andrés.

En tanto que definirán el cuadrangular Alberto Scognamiglio, desde las 21, Liniers-Barrio Hospital, contralor de Sebastián Giannino, Marcelo Gordillo y Camila⁩ Robles.

En Estrella

Estrella organizó para el próximo martes y jueves, la Copa GenSport, destinada a cuatro equipos de la LBB Oro.

En la primera jornada en el Luis Álvarez se medirán L.N. Alem-Villa Mitre, a las 19, y desde las 21, Estrella-Pueyrredón.

El jueves, en primer turno se enfrentarán los perdedores y en el segundo, los ganadores.

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