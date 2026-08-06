Operativo Motochorros: detienen a dos hombres buscados por la Justicia

En el marco de un operativo de saturación, dos hombres buscados por la Justicia fueron detenidos este jueves en Villa Rosario Sur.

Uno de ellos es Emiliano Córdoba, de 33 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activa por robo, solicitado por la UFIJ N° 4 de Mercedes.

Lo propio se hizo con Gustavo Romero, de 48 años, quien era buscado por lesiones leves y amenazas, solicitud realizada por la Fiscalía N° 11 bahiense.

Ambas capturas se llevaron a cabo en el retén ubicado en Esmeralda y Thompson.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, en el marco del operativo denominado Motochorros, se secuestraron diez motovehículos.

Este tipo de iniciativas, se indicó, se realizan en base al estudio de los mapas del delito y las estadísticas delictuales, en conjunto con la Jefatura Departamental.