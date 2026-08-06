Bahía fue poniendo un ladrillo sobre otro en su debut frente al equipo de la ciudad del cemento

Simón Apilli aprovecha la cortina de Tiago Millán para salir liberado. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Bahía Blanca debutó con triunfo en el Provincial U15 masculino que se disputará hasta el domingo en nuestra ciudad, superando a Olavarría, por 76 a 63, en cancha de Pacífico.

Fue el primer partido de la zona Sur, la cual también integra Mar del Plata, que tuvo jornada libre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo local dominó en el cuarto inicial (ganaba 15-2 y lo cerró 15-7). Aunque en fue diferente el segundo, que cedió 21-15.

Los de la ciudad del cemento estaban al frente 39-38 promediando el tercero, y desde ahí Bahía metió un parcial de 22-4 y lo extendió a 24-4 (62-43) hasta el inicio del último.

En consecuencia, pudo liberarse y encaminar la victoria en el primer juego, que siempre es especial por todo lo "desconocido".

El seleccionado bahiense volverá a jugar mañana viernes, a las 18.30, ante Mar del Plata.

La síntesis:

Bahía Blanca (76): Simón Apilli (8), Franco Mierez (16), Benjamín Giacomodonato (4), Bautista Chotard (1), Tiago Millán (6), Felipe Ferretti, Santiago Medina (11), Faustino García De La Fuente (4), Lautaro Agüero (7), Simón Ojeda (16), Juan Pedro Vinderola (4) y Genaro Beliz. DT: Juan Cruz Santini.

Olavarría (63): Lucas Etchevarne (14), Ciro Arramón (4), Máximo Andes (2), Lautaro Domínguez, Bautista Corinaldesi (2), Tiziano Peralta (8), Ramiro Zappacosta, Martín Tolosa (3), Salvador Núñez (22), Bruno Barragán (8), Benicio Pando y Angelo Brugnoli. DT: Sebastián Mazzoleni.

Cuartos: Bahía, 15-7; 30-28 y 60-43.

Árbitros: Franco Dalosio (La Plata) y Valentín García (Mar del Plata).

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Ganó La Plata

Por la zona Norte, en el partido que abrió el torneo, también en Castelli y Charlone, La Plata venció a Chivilcoy, por 81 a 67, teniendo libre Zárate-Campana.

Los dos mejores de cada zona cruzarán en semifinales y los terceros jugarán por el quinto puesto.

El programa

Viernes

A las 10: Olavarría vs. Mar del Plata (en Pacífico).

A las 10: Zárate-Campana vs. Chivilcoy (en Liniers).

A las 18.30: Bahía vs. Mar del Plata (en Pacífico).

A las 18.30: La Plata vs. Zárate-Campana (en Liniers).

Sábado

10.30: definición 5º puesto.

A las 18: 1º Norte vs. 2º Sur.

A las 20: 1º Sur vs. 2º Norte.

Domingo

A las 10.30: por el 3º puesto (en Pacífico).

A las 12.30: final (en Pacífico).