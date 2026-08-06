Producción a la baja, exportación en alza: números de la industria automotriz

La producción automotriz tuvo un nuevo retroceso en julio pero la exportación de vehículos exhibió un crecimiento, sosteniendo la actividad ante el desplome productivo y comercial del mercado interno, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

El reporte arrojó que durante el séptimo mes del año, las terminales automotrices radicadas en el país fabricaron un total de 31.189 vehículos, lo que implica un 15,8% menos respecto de junio y 16% por debajo del registro del mismo mes del año pasado (37.112 unidades).

Con esta nueva contracción, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 se ubicó en 235.847 unidades, marcando un retroceso del 18,0% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta a ventas mayoristas, las automotrices entregaron a la red de concesionarios 34.178 vehículos durante julio, lo que representa un volumen 22,4% menor frente a las 44.096 unidades que se comercializaron en junio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la comparación interanual, la contracción fue del 31,9% en relación con julio de 2025. De esta manera, el acumulado del lapso enero-julio cerró con 262.307 unidades, evidenciando una baja del 24,9% interanual.

La contracara de la coyuntura interna fue el desempeño de los envíos al exterior, que continúan ganando dinamismo. En julio se exportaron 23.377 vehículos, lo que representa un avance del 4,5% respecto de junio y una suba del 28,3% frente a julio de 2025.

En el balance acumulado de los primeros siete meses de 2026, el sector exportó 150.270 unidades, lo que se traduce en un incremento del 1,6% frente a los 147.879 vehículos exportados en igual período del año anterior. (NA)