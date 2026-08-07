"Siempre fui decidido, desde que empecé en Bahía Basket", dijo Forestier, que llega al campeón de la Liga

Entre los bahienses que participarán en la próxima edición de la Liga Nacional, a Valentín Forestier le llegó la oportunidad nada menos que formar parte del último campeón: Gimnasia y Esgrima (Comodoro).

"Que me tenga en cuenta el último campeón me pone muy contento. Seguiremos buscando protagonismo y tratar que siga funcionando el equipo. Lo bueno que tienen una base importante, por lo tanto somos algunas piezas que nos unimos y eso es más fácil", dijo Valentín, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Además del último logro, los comodorenses participarán de la Liga de las Américas.

"Es súper importante sumar una competencia internacional", resaltó Forestier, que ya ocupa ficha mayor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su último paso fue por Olímpico (La Banda).

"La temporada no fue de las mejores que tuve, pero siempre se rescatan cosas y se aprende muchísimo. Fue la primera vez que salí a otro club después de tres años en Riachuelo. De todas maneras sumé muchos minutos (24,8 mpj.), el entrenador confió en mí", rescató el jugador de 23 años.

"Es importante que tengan confianza en mí y ojalá pueda hacer un buen trabajo. Uno va creciendo y quiere rendir al máximo", aseguró.

Valentín contó que el entrenador Pablo Favarel ya habia mostrado interés por él la pasada temporada.

"La pretemporada la iniciamos el 17 y ya la próxima semana viajo a Comodoro. Con Favarel ya habíamos hablado la temporada anterior y me sigue pidiendo lo mismo: ser constante en el tiro de tres puntos, que aproveche mi físico, que para mi posición soy más grande que el resto y también sé lo que puedo darle al equipo", señaló.

El receso los jugadores cada vez menos menos lo toman como vacaciones.

"Vengo entrenando en Bahía y también hice gimnasio en La Rioja, donde estuve un tiempo. El descanso que nos podemos tomar más que nada es por lo mental, porque es una Liga larga, dura y esta temporada jugamos hasta entre las fiestas", explicó Valentín.

Su apellido ya está dentro de la bolsa de trabajo de la Liga Nacional, lugar que se ganó en base a la constancia.

"Siempre apunto a lo defensivo; es algo que no todos disfrutan, y basan su juego en ofensiva. En ofensiva soy un jugador de rol y una de las características es el liderazgo", definió.

Para hoy ocupar este lugar, Forestier fue respetuoso del proceso.

"Uno sabe que no va a llegar y se va comer la Liga, hay que empezar de abajo y cumpliendo las expectativas. Siempre fui decidido, desde que empecé en Bahía Basket, con Pepe y el proyecto. No hay que frustrarse cuando uno es nuevo en la Liga o en el trabajo, porque para nosotros ya es un trabajo. Los errores van a estar, son parte del proceso", aseguró.

Mirá el video completo: