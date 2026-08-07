Piden ayuda para dar con el paradero de un hombre de 39 años

En la comisaría Cuarta se recibió hoy una denuncia de la familia de Walter Ricardo Robledo, de 39 años, para dar con su paradero.

El hombre, con domicilio en Chacabuco 1.307 fue visto por última vez el 24 de julio, sobre las 7, cuando salió de su domicilio hacia la primera cuadra de Vicente López, donde se encontraba realizando trabajos de albañilería.

Mide 1.72, es de contextura robusta, tez morena, ojos marrones y cabellos cortos ondulados de color negro. Vestía pantalón de joggins gris, camiseta térmica negra, buzo gris sin capucha, campera de abrigo azul, zapatillas deportivas negras con detalles blancos y una mochila roja.

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Como seña particular se informó que el hombre tiene tatuada la letra "F" en la mano derecha y "STEFI", en el brazo izquierdo.

Cualquier información sobre su paradero se debe comunicar al 911 o a los teléfonos 4820826 o 4816498, de la seccional de Villa Mitre.