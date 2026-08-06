Por varios robos en el barrio 5 de Abril detuvieron a un joven de 15 años

Un adolescente de 15 años fue detenido, acusado de llevar a cabo reiterados robos, principalmente de medidores de agua, en el barrio 5 de Abril.

La identificación del joven se produjo a través de diversas tareas investigativas que incluyeron material fílmico donde se observa la comisión del delito.

Los efectivos, además, también aprehendieron a dos mujeres, mayores de edad, por intentar evitar el accionar policial.

Las capturas se produjeron durante un nuevo operativo, denominado "Motochorros", que llevó a cabo personal de la comisaría Primera.

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El menor fue aprehendido bajo la caratula de "robos reiterados" mientras que las mayores por "atentado y resistencia a la autoridad".

Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 2 y el Juzgado de Garantías del Joven número 2, en articulación con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.