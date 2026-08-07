Se pone en marcha la 4ª fecha del Torneo Clausura: el cronograma, horarios y posiciones

Rosario Central viene de dar el golpe al ganarle a River en el Monumental. Foto: NA.

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con dos partidos.

El primero de los encuentros, que está programado para las 19:30, tendrá como protagonistas a Rosario Central y Aldosivi de Mar del Plata y se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito.

Rosario Central viene de conseguir un gran triunfo por 1-0 ante River en su visita al Monumental, que le permitió acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Aldosivi solo sumó un punto y está muy complicado tanto en los promedios como en la tabla anual.

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Más tarde, a las 21:45, será el turno de Independiente Rivadavia de Mendoza, que recibirá en el Estadio Nautista Gargantini a Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo mendocino, que en los últimos días incorporó al delantero Maximiliano Salas, atraviesa el mejor momento de su historia, ya que está primero en la tabla anual y se ilusiona con dar pelea para quedarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año. Además, está en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia donde tendrá como oponente a Fluminense de Brasil.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, también tiene cuatro puntos, aunque su gran batalla es por la permanencia, debido a que está último en los promedios y en la tabla anual.

Todo el programa

El cronograma y horarios de la fecha 4 del Torneo Clausura:

Hoy

- Rosario Central-Aldosivi de Mar del Plata (19.30)

- Independiente Rivadavia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto (21.45).

Mañana

- Atlético Tucumán-Sarmiento (14.45).

- Deportivo Riestra-Estudiantes de La Plata (14.45).

- Tigre-River (17).

- Boca-Vélez (19.15).

- Independiente-Platense (21.30).

- Instituto de Córdoba-Gimnasia de Mendoza (21.30).

Domingo

- San Lorenzo-Huracán (15).

- Gimnasia y Esgrima La Plata-Barracas Central (17.45).

- Defensa y Justicia-Newell´s (17.45).

- Argentinos Juniors-Racing (20.15).

Lunes

- Banfield-Belgrano de Córdoba (19).

- Unión de Santa Fe-Central Córdoba de Santiago del Estero (21.15).

Martes

- Talleres de Córdoba-Lanús (21).