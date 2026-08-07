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"Apología, el juicio a Sócrates", una propuesta teatral para este sábado

El filósofo de la Antigua Grecia fue condenado a muerte. Esta versión de la historia, explica su protagonista, "podría suceder en Atenas, Washington o China".

Juan Manuel Caputo

El espectáculo unipersonal "Apología, el juicio a Sócrates" se presentará mañana sábado en ATS (Garibaldi 310), a partir de las 21 horas, con la actuación de Juan Manuel Caputo.

Esta obra se estrenó en 2019 participando en diversas giras y festivales nacionales e internacionales en países como Venezuela, Chile y Uruguay, y le valió a Caputo una Mención Especial a Mejor Actor Unipersonal entregado por el CPTI.

“El juicio de Sócrates ocurrió una mañana del año 399 aC frente a un tribunal conformado por quinientos y un ciudadanos atenienses. Fue condenado a muerte, como todo el mundo sabe. Nuestra versión de la historia ocurre en ese año o en cualquier otro. Podría suceder en Atenas o en Washington o en la China. Podría también suceder en una triste ciudad de América Latina”, explicó el intérprete.

La dramaturgia y dirección corresponden a Cristian Palacios. Entradas anticipadas con descuento al teléfono 11-59389363 o en las cuentas de Instagram @juanmanuelcaputo y @lafosforerateatral.

Juan Manuel Caputo es actor, director y gestor cultural con mas de 40 obras estrenadas en su haber. También es creador y fundador del Festival Bahía Teatro, iniciativa que lleva 21 años con más de 400 espectáculos puestos en escena.

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