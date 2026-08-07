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Provincial U15: Bahía se juega el primer puesto esta tarde frente a Mar del Plata

Los marplatenses vencieron esta mañana a Olavarría. En la zona Norte, son semifinalistas La Plata y Zárate-Campana.

Mar del Plata se quedó con la victoria frente a Olavarría. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Bahía Blanca tuvo descanso en la jornada matutina del Provincial U15 masculino que se disputa en nuestra ciudad y esta tarde -ya clasificado a semifinales- disputará ante Mar del Plata el primer puesto de la zona Sur.

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Es que los marplatenses superaron esta mañana a Olavarría, en Pacífico, por 65 a 47 y llega al igual que Bahía con una victoria en otras tantas presentaciones.

Mientras que los olavarrienses cerraron la fase de grupos sin triunfos y mañana disputarán el partido por el quinto puesto ante Chivilcoy.

En Mar del Plata, Ceferino Cotrofe convirtió 22 puntos (3-6 en triples, 6-8 en dobles y 1-5 en libres); Evaristo Biocca terminó con 11 unidades y 9 rebotes y Thomas Duarte aportó 10 puntos, más 9 rebotes.

En la zona Norte, Zárate-Campana debutó superando a Chivilcoy, por 77 a 51, en Liniers, y esta tarde disputará el Nº1 frente a La Plata, que en la víspera superó a Chivilcoy, 81 a 67 y esta mañana tuvo libre.

En los zarateños Dante Rodríguez anotó 19 unidades, incluídos 5 de 9 en triples y bajo 6 rebotes.En tanto, Ramiro Del Do terminó con 12 puntos (4-6 en dobles) y 9 recobres.

Posiciones

Zona Sur: 1º) Bahía (1-0), 1º) Mar del Plata (1-0) y 3º) Olavarría (0-2).

Zona Norte: 1º) La Plata (1-0), 1º) Zárate-Campana (1-0) y 3º) Chivilcoy (0-2).

Lo que resta

Hoy

A las 18:30: Bahía vs. Mar del Plata (en Pacífico).

A las 18:30: La Plata vs. Zárate-Campana (en Liniers).

Sábado

10:30: Olavarría-Chivilcoy, por el 5º puesto.

A las 18: 1º Norte vs. 2º Sur.

A las 20: 1º Sur vs. 2º Norte.

Domingo

A las 10:30: por el 3º puesto (en Pacífico).

A las 12:30: final (en Pacífico).

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