Tirante va por un lugar en los octavos de final del Masters de Canadá

El tenista argentino Thiago Tirante se enfrentará este viernes con el australiano Alexei Popyrin, en busca de un lugar en los octavos de final del Masters de Canadá.

El encuentro, que está programado para no antes de las 20:10 (hora de nuestro país), se llevará a cabo en la Cancha Central y será el primer enfrentamiento entre ambos.

Tirante, que actualmente ocupa el puesto número 65 del ranking ATP, está teniendo una gran semana, ya que viene de conseguir el mejor triunfo de su carrera frente al estadounidense Taylor Fritz (8 del mundo), mientras que en la primera ronda había derrotado al canadiense Duncan Chan.

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Poco a poco, el argentino está acostumbrándose a protagonizar buenas actuaciones en torneos de Masters 1000, ya que hace tres meses en Roma alcanzó los octavos de final, donde fue derrotado por el ruso Andrey Rublev.

Popyrin, por su parte, es el 139 del escalafón mundial y en las rondas previas consiguió grandes victorias sobre el argentino Román Andrés Burruchaga y el belga Raphael Collignon (32º).

El australiano, además, cuenta con el antecedente de haberse consagrado campeón en este torneo en el 2024, en la que fue una de las grandes sorpresas de aquella temporada.

El otro sudamericano que verá acción en esta jornada será el brasilero Joao Fonseca (22º), que no antes de las 20 tendrá un muy interesante cruce con el noruego Casper Ruud (9º).

Este viernes también jugará el estadounidense y campeón defensor, Ben Shelton (5º), quien se cruzará no antes de las 14:40 con el belga Zizou Bergs (31º). (NA).