Llamativa historia: un hombre de 72 años fue detenido por falsa denuncia

Un hombre de 72 años, domiciliado en Bahía Blanca, fue aprehendido anoche en Punta Alta, acusado de falso testimonio, en medio del presunto secuestro que había sufrido tras un frustrado encuentro de tipo sexual.

La llamativa historia mantuvo en vilo a toda la Policía de la región, desde las 18.30 hasta casi antes de la medianoche, cuando se descubrió que el acusado, Carlos Demetrio Tristán Couto Antelo, había faltado a la verdad, al menos parcialmente.

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Según su relato, cuando circulaba por la terminal de ómnibus bahiense dijo que fue interceptado por un hombre que estaba desesperado y que le suplicó que lo trasladara a Punta Alta porque tenía a su hija en mal estado de salud, petición que él -siempre su versión- aceptó.

Dijo que, ya en la vecina ciudad, le pidió levantar de paso a otra persona y que finalmente, al llegar a la calle 2 de Abril al 700, en una zona semipoblada, lo golpearon y le sustrajeron su auto, un Peugeot 408 blanco, patente AA718BV.

Al tomar conocimiento de la situación, se montó un operativo cerrojo con distintos patrulleros y los centros de monitoreo de Bahía Blanca y Punta Alta.

Sobre las 21 se pudo localizar el vehículo, abandonado y sin ocupantes, en Río Bermejo sin número, en una especie de camino vecinal conducente a la central termoeléctrica rosaleña, a unos 2 kilómetros de donde se cometió el delito.

Cuando se avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad, se descubrieron incosistencias entre el relato del hombre y las imágenes y, poco después de las 23, Couto Antelo habría admitido que faltó parcialmente a la verdad en su declaración.

Supuestamente el primer tramo de su historia fue falso: no levantó a ninguna persona en la estación de micros bahienses, sino que aparentemente tenía un encuentro de tipo sexual pactado en Punta Alta.

Y que esta persona -desconocida y con un teléfono con característica de Mar del Plata (0223)- junto con otro hombre, sí lo golpearon y le robaron el auto.

Couto Antelo recuperó la libertad esta mañana, aunque sigue imputado por falso testimonio y fue puesto a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Mientras tanto, la Policía continúa con la investigación para dar con los autores del robo del Peugeot.