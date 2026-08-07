Familiares de niños y niñas con discapacidad reclaman a IOMA por la interrupción de tratamientos

Familiares y allegados de niños y niñas con discapacidad se reunieron en la puerta de IOMA para reclamar por el corte de las prestaciones de las instituciones que realizan tratamientos en nuestra ciudad. Según indicaron los manifestantes, la deuda supera los 300 millones de pesos solo con IREL, sin contar a otras instituciones que realizan tratamientos y que también están siendo afectadas.

"Vinimos el día lunes a IOMA para hacer los reclamos por las terapias que nos suspendieron en el Instituto de IREL. Ese día nos dijeron que existía una deuda importante y por eso habían suspendido los tratamientos y que estaban negociando con las instituciones, pero mientras tanto, tenemos suspendidos los tratamientos. Nuestra idea era convocar más gente que está afectada por esto, así IOMA salda la cuenta que tiene con IREL y otras instituciones y podamos retomar las terapias con nuestros hijos", indicó una las manifestantes.

Ante la consulta de si iban a judicializar el reclamo teniendo en cuenta la situación, expresaron que por el momento no, pero no descartan hacerlo en el caso de no recibir una respuesta en el corto plazo.

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Las vidas de las familias se ven completamente alteradas y en muchos casos, la interrupción de los tratamientos perjudica la calidad de vida de los niños y niñas que dependen de estas atenciones para sortear el día a día de la mejor manera posible.

"En el caso de mi hijo el no poder recibir el tratamiento es terrible, porque por el tipo de discapacidad que tiene no puede valerse por si mismo y tengo que quedarme en la casa con él, eso hace que yo no pueda tampoco trabajar con todo lo que eso implica, la verdad es que es una situación desesperante", indicó a La Nueva, una de las reclamantes.

"Los chicos ya tienen una rutina, ellos prácticamente de lunes a viernes tienen lo que son escuelas, colegios y más las terapias al no tenerlas, les afecta un montón porque hay chicos con autismo y otras afectaciones que necesitan de atención continua", agregó

En el caso particular de IREL, la deuda asciende a unos 300 millones y ha dejado de prestar servicios de pileta, kinesiología, fonoaudiología, psicólogos, terapias ocupacionales, entre otros.

"El mes pasado se cobró una parte de lo que es la deuda, esta semana supuestamente entraba lo que sería el 50% de lo que faltaba. Más o menos eso hablamos con la directora de IREL, con eso por ahí podríamos haber entrado a hacer las terapias, dependiendo los pagos de los sueldos de cada empleado de IREL", indicó una de las madres.

Otras instituciones han dejado de realizar las actividades también por los mismos motivos, deudas que no se cancelan y falta de recursos para poder abonarle a los profesionales: "Mi hijo es no hablante y tiene autismo, si o si necesita de las prestaciones y a la institución que va que no es IREL, también le suspendieron el tratamiento por falta de pago y por eso estoy hoy acá".

"El lunes estuvimos presentes hablando con la secretaria de IOMA, pero mucho no nos pudo dar de información porque claramente no la tienen. Quisimos hablar con el abogado de IOMA y este nos mandó a La Plata porque ellos no tenían ni idea. Hoy vienen los directores de IREL pretendemos que el director de IOMA nos reciba con los directores de IREL y ver qué se puede solucionar", finalizaron.

El reclamo había iniciado el lunes cuando algunos de los familiares se dirigieron hacia la oficina de IOMA para intentar recibir algún tipo de respuesta, por el momento no hay una solución y muchos niños y niñas quedaron sin los tratamientos indispensables para su salud.