El sistema con el que Boca intenta acelerar la recuperación del campo de juego de La Bombonera

Las constantes e intensas precipitaciones que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días impactaron de lleno en la puesta a punto del campo de juego de La Bombonera.

Frente a la persistente falta de sol, la dirigencia del “Xeneize” decidió poner en funcionamiento un sistema de lámparas de calor para acelerar el secado y la recuperación de la superficie, que se utilizó en el Mundial 2026 aunque en aquella ocasión el color de la luz era azul y roja en los estadios techados.

La tecnología fue desplegada principalmente sobre el sector de los palcos, la franja del terreno que suele presentar mayores complicaciones por la sombra y la acumulación de humedad. Este tipo de artefactos, de uso habitual en recintos del exterior, busca simular la luz solar directa para estimular el crecimiento del césped a través de fototerapia.

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Mudanza confirmada y la incógnita en la Copa

A raíz del estado del terreno, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no podrá actuar en su estadio este fin de semana y volverá a trasladar su localía al Tomás Adolfo Ducó. En el estadio de Huracán, donde viene de superar a Estudiantes de La Plata, Boca recibirá este sábado a Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

De cara al compromiso internacional por la Copa Sudamericana frente a Recoleta por los octavos de final, la sede sigue sin confirmarse. Si bien la prioridad del club es volver a abrir las puertas de La Bombonera para el cruce de ida, la opción de retornar a la cancha de Parque Patricios se mantiene como una alternativa firme según la evolución del clima y del terreno de juego.