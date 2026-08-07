Junto a Simone Biles, Lima celebró que está a un año de sus segundos Juegos Panamericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Plaza Mayor de Lima fue este jueves el epicentro de la gran celebración del evento denominado "A un año de los Juegos", que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales e internacionales, deportistas de talla mundial y a miles de limeños que se congregaron para ser parte de este hito histórico a un año del inicio de los 20º Panamericanos de la historia y los segundos en Lima, tras la edición de 2019.

El programa artístico abrió con una interpretación instrumental del maestro Ernesto Hermosa, seguida por el Ballet Folclórico Nacional (BFN), que presentó un recorrido coreográfico por la música y las tradiciones limeñas, incluyendo un medley con "Lima de Octubre" y "Ven acá, limeña", además de una coreografía de marinera limeña y una puesta en escena dedicada al Señor de los Milagros.

Las cantantes Claudia Madueño y Nahomi Chávez pusieron voz a la velada con interpretaciones de clásicos como "Lima de veras" y "Lima de novia", de Chabuca Granda, junto con "Sincera confesión" y "Ritmo y color". Ambas artistas se reencontraron más tarde en el escenario para interpretar juntas "Contigo Perú", en representación de la diversidad de las regiones del país.

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Como uno de los momentos centrales de la noche, la fachada de la Catedral de Lima se transformó en un lienzo para un espectáculo de video mapping que recorrió la identidad del Perú a través del color y el sonido, con música original de Moisés Castillo Villanueva (Capitalina). La secuencia visual llevó a los asistentes desde el océano Pacífico y los acantilados limeños hasta la modernidad de la ciudad contemporánea, cerrando con la revelación del logo oficial de Lima 2027 y el mensaje "Juntos brillamos más".

La ceremonia contó con una serie de ingresos especiales al escenario y entre los invitados destacados estuvo Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, quien llegó a la Plaza Mayor en una singular entrada en mototaxi junto al presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

También se unieron al escenario el miembro del Comité Olímpico Internacional, Cecilia Tait; la presidenta de la Asociación Paralímpica del Perú, Luisa Villar; el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña; deportistas paralímpicos y convencionales de la delegación peruana; y la presidenta de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

La ceremonia incluyó un momento cívico con la interpretación del Himno Nacional del Perú a cargo de Larissa Sánchez, seguido de un mensaje institucional del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y los discursos protocolares del presidente del AMPC, del presidente de Panam Sports, del Comité Organizador Lima 2027 y de la presidenta de la República.

El punto culminante de la noche llegó con la activación oficial del cronómetro de cuenta regresiva hacia Lima 2027. El momento fue celebrado con un espectáculo de fuegos artificiales de cuatro minutos que iluminó el corazón histórico de la ciudad.

La noche tuvo también un momento especial con la presentación de Rimo, la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, que se sumó a la fiesta en la Plaza Mayor.

La celebración cerró con un concierto de Los Mirlos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música peruana, que llevó el sonido de la Amazonía a la Plaza Mayor para poner broche final a una noche histórica para el deporte nacional.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del año que viene en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América. Será la edición que le sucederá a Santiago 2023, cubierto por La Nueva. desde el lugar de los hechos.

Serán en total 16 días de competencias y ceremonias, hasta el 8 de agosto, que se desarrollarán en sedes como la VIDENA, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el polideportivo de Villa El Salvador y Punta Rocas, entre otras.

En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los Juegos Parapanamericanos, por su parte, albergarán a más de 1000 para atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027.

Todos los Juegos Panamericanos

I - 1951 - Buenos Aires (Argentina)

II - 1955 - Ciudad de México (México)

III - 1959 - Chicago (Estados Unidos)

IV - 1963 - San Pablo (Brasil)

V - 1967 - Winnipeg (Canadá)

VI - 1971 - Cali (Colombia)

VII - 1975 - Ciudad de México (México)

VIII - 1979 - San Juan (Puerto Rico)

IX - 1983 - Caracas (Venezuela)

X - 1987 - Indianápolis (Estados Unidos)

XI - 1991 - La Habana (Cuba)

XII - 1995 - Mar del Plata (Argentina)

XIII - 1999 - Winnipeg (Canadá)

XIV - 2003 - Santo Domingo (República Dominicana)

XV - 2007 - Río de Janeiro (Brasil)

XVI - 2011 - Guadalajara (México)

XVII - 2015 - Toronto (Canadá)

XVIII - 2019 - Lima (Perú)

XIX - 2023 - Santiago (Chile)

XX - 2027 - Lima (Perú)

XXI - 2031 - Asunción (Paraguay)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)