Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

TicketBahía.

Canticuénticos vuelve con una fiesta de música, juegos y emoción

El grupo infantil más querido del país llegará el Sábado 3 de Octubre al Gran Plaza Teatro con un show que combina música, humor, juegos y valores. Las entradas están disponibles a través de TicketBahia.com

Después de conquistar escenarios de toda la Argentina y de Latinoamérica, el reconocido conjunto regresará a Bahía para presentar un espectáculo lleno de música, historias y diversión.

El grupo construyó una identidad propia, mezclando ritmos folklóricos argentinos y latinoamericanos con letras inteligentes, divertidas y sensibles. Sus espectáculos invitan a bailar, jugar, imaginar y reflexionar, siempre desde una mirada respetuosa hacia las infancias y con un fuerte mensaje sobre la importancia de compartir, cuidar y disfrutar en familia.

Lejos de ser un recital convencional, el show propone una experiencia participativa. Durante poco más de una hora, el público canta, aplaude, baila y se convierte en protagonista de una puesta en escena colorida, dinámica y llena de sorpresas.

Las entradas ya están disponibles a través de TicketBahia.com, donde también puede consultarse toda la información sobre ubicaciones, precios y formas de compra.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El pais.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE