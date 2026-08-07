Canticuénticos vuelve con una fiesta de música, juegos y emoción

Después de conquistar escenarios de toda la Argentina y de Latinoamérica, el reconocido conjunto regresará a Bahía para presentar un espectáculo lleno de música, historias y diversión.

El grupo construyó una identidad propia, mezclando ritmos folklóricos argentinos y latinoamericanos con letras inteligentes, divertidas y sensibles. Sus espectáculos invitan a bailar, jugar, imaginar y reflexionar, siempre desde una mirada respetuosa hacia las infancias y con un fuerte mensaje sobre la importancia de compartir, cuidar y disfrutar en familia.

Lejos de ser un recital convencional, el show propone una experiencia participativa. Durante poco más de una hora, el público canta, aplaude, baila y se convierte en protagonista de una puesta en escena colorida, dinámica y llena de sorpresas.

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Las entradas ya están disponibles a través de TicketBahia.com, donde también puede consultarse toda la información sobre ubicaciones, precios y formas de compra.