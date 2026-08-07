Fiorentina hizo oficial la llegada de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono fue presentado este viernes en las redes de la "Fiore". Foto: @FusNewws

El futbolista argentino Franco Mastantuono jugará la temporada 2026-27 como cedido en Fiorentina (Italia), después del acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y el club italiano, según comunicó la entidad merengue.

Mastantuono, de 18 años y volante ofensivo, reforzará el conjunto dirigido por el italiano Fabio Grosso hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de seguir ganando experiencia en el fútbol europeo.

El atacante disputó la temporada pasada con el Real Madrid, su primera campaña en Europa tras su salida de River, participando en 35 partidos en los que anoto tres goles y repartió una asistencia entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones.

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Mastantuono, que cumplirá 19 años el próximo viernes 14 de agosto, se formó en las inferiores del Millonario y debutó en el primer equipo con tan solo 16 años, disputando un total de 64 partidos y marcando 10 goles.

Después, el Madrid apostó por el joven jugador aunque su impacto no fue el esperado tras un desembolso de más de 60 millones de euros por parte de la entidad madridista. Por eso se busca ahora que logre más minutos de rodaje en la "Fiore" para después regresar más maduro al conjunto blanco, en una operación que recuerda a la de Endrick con el Olympique de Lyon la temporada pasada.

En declaraciones a los medios del club italiano Mastantuono confesó que es "un día muy especial", porque "tenía muchas ganas de llegar" a la 'Fiore'.

"Es un equipo con mucha historia y la verdad me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande", expresó.

Mientras tanto, el club de la casaca violeta hizo hoy su presentación oficial en redes.