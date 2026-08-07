Barrio Pacífico: dos delincuentes golpearon a una pareja para robarle

La policía se encuentra investigando un violento episodio ocurrido esta mañana en la zona del barrio Pacífico, donde dos delincuentes ingresaron a una vivienda y golpearon a una pareja para robarle.

El hecho poco después de las 9 y se produjo en un inmueble ubicado en Martín Rodríguez y Viamonte.

"Ingresaron dos personas encapuchadas y asaltaron a una pareja de vecinos mayores. Estaban acostados y los sorprendieron. Forcejearon y los ataron, al tiempo que les reclamaban dinero. Al hombre lo golpearon, porque tenía la cámara lastimada. A la señora dicen que la apretaban fuerte con una pinza para que digan dónde tenían plata", relató una vecina al servicio informativo de LU2.

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Describió que algunos minutos después de que los delincuentes escaparan el damnificado logró liberarse y pedir ayuda.

Tras el llamado al 911 acudió al lugar personal policial y del servicio de emergencias Siempre.

"Al hombre lo golpearon mucho en la parte del ojo y del pómulo. Lo raro es que fue a eso de las 9 de la mañana. Esta semana se produjo también un robo en Brasil al 300, que nos enteramos por el grupo de WhatsApp. Hay cámaras y todo, pero la zona está complicada", agregó la mujer.

Fuentes oficiales señalaron que los individuos se habrían apoderado de unos 3 mil dólares antes de darse a la fuga.

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